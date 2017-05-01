Токио расширяет с Центральной Азией деловое партнерство

2017-05-01 17:57 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Япония и страны Центральной Азии обладают значительным потенциалом для дальнейшего расширения взаимной торговли и инвестиций.

Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном в Ашхабаде в понедельник по итогам шестого заседания глав внешнеполитических ведомств этих государств.

"Страны Центральной Азии и Японии будут стремиться к упрощению и стимулированию торговли, повышению ее предсказуемости и прозрачности, в том числе посредством смягчения административных и торговых барьеров, что будет способствовать повышению благосостояния населения, конкурентоспособности экономики стран региона, удовлетворению интересов потребителей и обеспечению устойчивого развития", - сказано в документе.

Кроме того, на встрече была выражена заинтересованность в использовании японских технологий и опыта в области анализа проблем и изучении потенциала транспортно-логистической сферы данного региона. В заявлении говорится, что правительству Японии участники заседания выразили благодарность за содействие, оказанное странам региона в рамках двустороннего сотрудничества по линии официальной помощи развитию в размере более 568 миллиардов йен (5,25 миллиардов долларов США).

Эти средства были направлены на развитие социально-экономической базы, подготовку кадров и повышение уровня жизни населения в странах региона. Во время заседания высокой оценки удостоилась активная деятельность Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

(Автор: Гусейн Гасанов)