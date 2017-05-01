В Ашхабаде состоялась заседание глав МИД Японии и стран Центральной Азии

2017-05-01 17:59 | www.trend.az | 3

АШХАБАД, /Trend/ - В Ашхабаде в понедельник состоялось шестое заседание министров иностранных дел стран Центральной Азии и Японии, сообщает источник, близкий к переговорам.

Туркменистан с 2014 года председательствует в диалоге «Центральная Азия + Япония».

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Состоялось обсуждение вопросов обеспечения мира и безопасности в глобальном и региональном аспекте, содействия мирному развитию Афганистана.

Также стороны рассмотрели торгово-экономические, инвестиционные, экологические и культурно-гуманитарные отношения в шестистороннем формате. По итогам заседания было подписано совместное заявлени.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)