Президент Азербайджана поздравил своего израильского коллегу

2017-05-01 18:18 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником этого государства.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится: «Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Государства Израиль – Дня независимости.

Верю, что дружеские и партнерские отношения между Азербайджаном и Израилем будут развиваться, укрепляться и впредь во благо интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Израиля – мира и благополучия».