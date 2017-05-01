Эрдоган станет лидером Партии справедливости и развития после внеочередного съезда

2017-05-01 18:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Партия справедливости и развития (ПСР) в ходе заседания центрального исполнительного комитета приняла решение предложить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стать членом партии, сказал представитель ПСР Ясин Актай, передают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Актая, 2 мая состоится торжественная церемония вступления Эрдогана в партию.

Актай также сказал, что исполнительный комитет принял решения провести 21 мая внеочередной съезд.

«В ходе внеочередного съезда состоятся выборы нового председателя партии. Ожидается, что президент Эрдоган станет главой партии», - сказал Актай.

Эрдоган является основателем и экс-лидером созданной в 2001 году ПСР. В 2014 году Эрдоган был вынужден покинуть ряды партии в связи с избранием президентом.

Ожидается, что на съезде состоятся выборы нового главы партии и соответственно сменится кабинет министров.

Предыдущий съезд ПСР, тоже внеочередной, состоялся 22 мая прошлого года, на котором был избран новый глава партии после отставки тогдашнего премьер-министра Ахмета Давутоглу.

На прошлогоднем съезде Бинали Йылдырым стал единственным кандидатом и был избран руководителем партии.

16 апреля состоялся референдум по поправкам в конституцию Турции. Одна из поправок предусматривает, что президент страны может быть членом политической партии.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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