Азербайджано-турецкие совместные, тактические учения (ВИДЕО)

2017-05-01 18:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 мая начались совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, распространенном в понедельник.

Целью учений является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран на основе совместного планирования штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции.

На совместные учения привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения ПВО, включая зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

Учения продлятся до 5 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова)