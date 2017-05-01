Сырая нефть SOCAR резко подорожала в апреле

2017-05-01 18:20 | www.oxu.az | 4

Госнефтекомпания Азербайджана назвала цены на сырую нефть на мировом рынке за апрель.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в прошлом месяце баррель нефти марки Brent на мировом рынке стоил в среднем 52,54 долларов, Urals - 51,75 долларов, BTC FOB Ceyhan - 53,83 долларов.

Напомним, что в марте баррель нефти марки Brent на мировом рынке стоил в среднем 51,57 долларов, Urals - 50,20 долларов, BTC FOB Ceyhan - 52,86 долларов. Таким образом, цена Brent выросла на 1,88%, Urals - 3,09%, BTC FOB - 1,84%.

В апреле 2016 года баррель нефти марки Brent на мировом рынке стоил в среднем 41,48 долларов, Urals - 40,48 долларов, BTC FOB Ceyhan - 43,02 долларов. Таким образом, за год цена Brent выросла на 26,66%, Urals - 27,84%, BTC FOB - 25,13%.

У.А.

