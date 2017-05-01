Эрдоган рассказал о возрастающем разделении Востока и Запада

2017-05-01 18:30 | www.oxu.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал о росте популизма в мире и возрастающем разделении между Востоком и Западом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Моди в Нью-Дели.

«Мы также обменялись мнениями по событиям в мире. Популизм находится на подъеме во всем мире. Усиливается разделение по линии религии, пола. Разделение между Востоком и Западом все более подчеркивается. Особенно в Европе ксенофобия и культурный расизм берут вверх, словно ядовитый плющ», - сказал Эрдоган.

Эрдоган, который находится в Индии с первым с 2008 года визитом, добавил, что «на протяжении всей истории мы были домом для разных цивилизаций».

«Различий не стоит бояться как угроз, их следует принимать как богатство. Я думаю, Индия и Турция нуждаются в глубоком сотрудничестве и солидарности по международным и региональным вопросам. Чтобы глобальный мир был установлен, процветание и стабильность восторжествовали, Индия и Турция должны стать ближе друг к другу», - заявил он.

Эрдоган в своем выступлении отметил, что Турция всегда будет на стороне Индии и в полной солидарности в борьбе с терроризмом.

З.Г.

