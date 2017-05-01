Турция солидарна с Индией в вопросе борьбы с терроризмом - Эрдоган
2017-05-01 18:10 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Турция солидарна с Индией в вопросе борьбы с терроризмом, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, передает в понедельник агентство "Анадолу",
«Уверен, что террористы в конечном итоге ответят за свои кровавые преступления. Террористические организации не в силах повлиять на волю народа», - отметил Эрдоган.
Эрдоган отметил готовность Анкары к углублению сотрудничества с Нью-Дели.
«Нужно использовать имеющийся потенциал с максимальной пользой, в частности увеличить число направлений авиакомпании Turkish Airlines в Индии. Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, что снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов», - сказал он.
По мнению президента, потенциал торгового сотрудничества Турции и Индии не используется полностью.
(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)
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