Турция солидарна с Индией в вопросе борьбы с терроризмом - Эрдоган

2017-05-01 18:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция солидарна с Индией в вопросе борьбы с терроризмом, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, передает в понедельник агентство "Анадолу",

«Уверен, что террористы в конечном итоге ответят за свои кровавые преступления. Террористические организации не в силах повлиять на волю народа», - отметил Эрдоган.

Эрдоган отметил готовность Анкары к углублению сотрудничества с Нью-Дели.

«Нужно использовать имеющийся потенциал с максимальной пользой, в частности увеличить число направлений авиакомпании Turkish Airlines в Индии. Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, что снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов», - сказал он.

По мнению президента, потенциал торгового сотрудничества Турции и Индии не используется полностью.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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