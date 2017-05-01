SOS: Как вы относитесь к абортам? – ВИДЕО

2017-05-01 18:40 | www.oxu.az | 2

Это страшное слово «аборт». Что может заставить женщину принять решение избавиться от зарождающейся в ней жизни?

Тема абортов не раз становилась предметом ожесточенных споров в обществе во многих странах, по этому вопросу высказывали свое мнение религиозные и общественные деятели, политики, медики и многие другие.

Как передает Oxu.Az, 1news.az продолжает проект SOS (Sosial Sorğu), в рамках которого задается жителям столицы вопросы на волнующие темы.

А как наши граждане относятся к аборту?

Ответы респондентов в видеорепортаже:



Отметим, что аборты в Азербайджане были разрешены 23 ноября 1955 года, когда Азербайджан входил в состав Советского Союза. Азербайджан не изменил данный закон после восстановления независимости. В настоящее время азербайджанское законодательство разрешает аборты по требованию беременной женщины в первые 28 недель. По истечении первых 28 недель прерывание беременности может быть проведено только по серьезным причинам - медицинским или социальным.

Аборт по медицинским показателям проведится на любом сроке беременности.

З.Г.

