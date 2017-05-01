SOS: Как вы относитесь к абортам? – ВИДЕО
2017-05-01 18:40 | www.oxu.az | 2
Это страшное слово «аборт». Что может заставить женщину принять решение избавиться от зарождающейся в ней жизни?
Тема абортов не раз становилась предметом ожесточенных споров в обществе во многих странах, по этому вопросу высказывали свое мнение религиозные и общественные деятели, политики, медики и многие другие.
Как передает Oxu.Az, 1news.az продолжает проект SOS (Sosial Sorğu), в рамках которого задается жителям столицы вопросы на волнующие темы.
А как наши граждане относятся к аборту?
Ответы респондентов в видеорепортаже:
Отметим, что аборты в Азербайджане были разрешены 23 ноября 1955 года, когда Азербайджан входил в состав Советского Союза. Азербайджан не изменил данный закон после восстановления независимости. В настоящее время азербайджанское законодательство разрешает аборты по требованию беременной женщины в первые 28 недель. По истечении первых 28 недель прерывание беременности может быть проведено только по серьезным причинам - медицинским или социальным.
Аборт по медицинским показателям проведится на любом сроке беременности.