Азербайджан впервые примет участие на фестивале в Сан-Ремо (ВИДЕО, ФОТО)

2017-05-01 18:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан впервые примет участие на Международном фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Бонджорно, Сан-Ремо!», который пройдет с 1 по 7 мая, сообщила Trend Life координатор проекта в нашей стране Нана Мамедова.

Азербайджан представит 13-летний Рустам Керимов с песней "Me and My Guitar". Музыка написана Дмитрием Саратским, слова - Мурадом Арифом.

Рустам Керимов – участник международного вокального конкурса Junior Eurovision 2013 ( Детское Евровидение), призёр различных международных музыкальных конкурсов, среди которых "Берлинская жемчужина" (Германия), "Aire Nuevo" (Испания), "Thank you for the music" (Швеция), участник первого в Азербайджане детского фестиваля "ЗИМА".

Фестиваль «Бонджорно, Сан-Ремо!» проводится в рамках международного проекта "Салют талантов", учреждённой в 2008 году система престижных международных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества, совмещенных с обширной экскурсионной программой. Фестиваль проводится в различных номинациях и возрастной категории - инструментальное, вокальное, изобразительное, хореографическое, театральное творчество и оригинальный жанр.

Главная цель проекта - выявление и развитие молодых талантов, вовлечение детей в обучение искусству, обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов между творческими коллективами из разных городов и стран, популяризация творчества талантливых детей и подростков.

(Автор: Вугар Иманов)