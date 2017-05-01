Президент Ильхам Алиев: Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем будут развиваться и впредь

2017-05-01 18:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Реувену Ривлину.

«От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю вам и всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны - Дня независимости. Я верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем будут и впредь развиваться и укрепляться в соответствии с интересами наших народов. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному израильскому народу – мира и благоденствия», - говорится в поздравлении.