Сирийская оппозиция рассказала о проекте РФ

2017-05-01 18:50 | www.oxu.az | 2

Россия выступила с предложением создать на территории Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

Как передает Oxu.Az , об этом сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

«Российская Федерация предлагает создать четыре зоны снижения напряженности в САР: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии», - следует из полученного от источника документа.

«Создаются линии безопасности (линии разграничения) по всей длине границ зон снижения напряженности во избежание прямого огневого контакта между сторонами сирийского кризиса», - предлагается в тексте.

Отмечается, что на линиях РФ предлагает создать блокпосты, чтобы «обеспечить свободный проход без оружия для мирных граждан, доставку гуманитарной помощи» и доступ к коммерции. Помимо блокпостов на линиях разграничения Москва предлагает создать «центры мониторинга для отслеживания соблюдения режима прекращения огня».

Также, по информации источника, предложения России допускают отправку вооруженных групп от стран-гарантов перемирия для контроля за его соблюдением. Сейчас такими государствами являются Россия, Иран и Турция.

По сведениям собеседника РИА Новости, Москва предложила создать рабочую группу из представителей этих стран. Они должны будут «в самые короткие сроки» представить карты с границами зон снижения напряженности.

З.Г.

