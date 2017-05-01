Япония вместе со странами Центральной Азии поддержит Афганистан в устойчивом развитии

2017-05-01 18:34 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Главы МИД Японии и стран Центральной Азии выразили намерение и далее поддерживать правительство и народ Афганистана в их усилиях, нацеленных на установление политической стабильности и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны.

Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном в понедельник в Ашхабаде по итогам шестого заседания в рамках диалога "Центральная Азия + Япония".

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и его коллеги - Кайрат Абдрахманов из Казахстана, Эрлан Абдылдаев из Кыргызстана, Сироджиддин Аслов из Таджикистана, Абдулазиз Камилов из Узбекистана и Рашид Мередов из Туркменистана.

"Министры иностранных дел стран-участниц отметили, что военно-политическая ситуация в Афганистане продолжает оставаться сложной, и выразили намерение и далее поддерживать правительство и народ Афганистана в их усилиях, нацеленных на установление политической стабильности и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", - сказано в документе.

В заявлении также подчеркнута "необходимость принятия соответствующих мер по борьбе с наркотрафиком из Афганистана и возрастающая угроза использования новых психоактивных веществ в дополнение к традиционным видам наркотиков, включая опиаты, которые служат источником финансирования терроризма".

Страны Центральной Азии высоко оценили помощь Японии в обучении сотрудников антинаркотических агентств в регионе и обратили внимание на важность сотрудничества в области эффективного пограничного контроля с целью сохранения региональной стабильности и безопасности. Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном.

Официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения межафганского мирного диалога под эгидой ООН. Туркменская сторона лоббирует и реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана.

В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)