Группе ковроткачей Азербайджана присуждены почетные звания

2017-05-01 18:56 | www.apa.az | 3

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении группе ковроткачей Азербайджана почетного звания «Заслуженный деятель культуры».

Как сообщает АПА, за плодотворную деятельность в развитии ковроткацкого искусства в Азербайджане нижеперечисленным лицам присуждено почетное звание «Заслуженный деятель культуры»:

Агалиева Нева Шахпеленг гызы

Агамирзоева Фатима Айыбхан гызы

Беширова Рафига Ханага гызы

Алиева Джейран Музаффар гызы

Кенгерли Гюлюсюм Гасан гызы

Гайытханова Залика Нураддин гызы

Ганбарова Наргиля Алиага гызы

Оруджева Фирангиз Гусейн гызы.