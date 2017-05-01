В Баку пройдет конференция по кибербезопасности на банковском рынке

2017-05-01 18:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В мае в Баку пройдет конференция по кибербезопасности на банковском и финансовом рынках, сообщает в понедельник Ассоциация банков Азербайджана.

Участники конференции обсудят риск-сценарии по информационной безопасности банков, безопасность АТМ, мобильного и интернет-банкинга, влияние человеческого фактора на безопасность в банковском секторе и другие вопросы.

Особое внимание будет уделено системам раннего предупреждения, а также безопасности автоматизированных систем, отвечающих за финансовые операции.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli