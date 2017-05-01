Группа ковроткачей Азербайджана удостоена почетных званий и наград

2017-05-01 18:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении группы азербайджанских ковроткачей орденом «За службу Отечеству» третьей степени, медалью «Терегги» за плодотворную деятельность по развитию ковроткацкого искусства в стране.

Другим распоряжением главы государства группе ковроткачей Азербайджана присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры» за плодотворную деятельность по развитию ковроткацкого искусства в Азербайджане.