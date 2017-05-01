Сборная Азербайджана по таэквондо завоевала 8 медалей в Афинах

2017-05-01 19:10 | www.apa.az | 3

В Афинах (Греция) финишировал Кубок президента Всемирной федерации таэквондо.

Как сообщили apasport.az в Федерации таэквондо Азербайджана, в последние 2 дня соревнований наша команда записала в свой актив ещё 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Так, Офелия Аллахвердиева (юниоры, 41 кг) не оставила шансов соперницам и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Представители нашей основной сборной Гасым Магомедов (54 кг) и Радик Исаев (+87 кг) вышли в финал, но проиграли решающий бой. Сина Бахрами (68 кг) выбыл из борьбы в полуфинале турнира.

Таким образом, наша сборная завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали по итогам второго по счёту турнира категории G2 с участием 2182 таэквондистов из 51 стран.

Призёры турнира получают дополнительную лицензию в своих весовых категориях на первенство и чемпионат Европы, которые планируется провести в течение года.