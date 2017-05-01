Путин освободил от должности двух чиновников из руководства МЧС

2017-05-01 19:07 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Владимира Артамонова и замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергея Воронцова, передает РИА Новости.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

"Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, стас-секретаря - заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; генерал-майора Воронцова Сергея Владимировича, заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.