Черногория будет ежегодно вносить в бюджет НАТО 450 тыс. евро

2017-05-01 19:21 | www.trend.az | 4

Ежегодный взнос Черногории в бюджет НАТО составит 450 тысяч евро или 0,027 процента от годового бюджета этой организации, передает РИА Новости со ссылкой на черногорское министерство обороны.

"Это единственные средства, которые Черногория обязана выделять для нужд НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это означает, что членство в НАТО Черногории каждому ее гражданину будет стоить 0,72 евро в год.

"Очевидно и понятно, что указанная сумма членства в НАТО для Черногории абсолютно приемлема и реальна, тем более, что речь идет об инвестиции в будущее нашей страны во многих аспектах, в числе которых наиболее важные - безопасность и экономика", - говорится в сообщении.

Общий оборонный бюджет Черногории на 2017 год составляет 45 миллионов евро. "Эти средства предназначены для вложений в черногорскую систему обороны, то есть для занятых в этой отрасли, для технического обслуживания и модернизации", - сообщило министерство обороны.

Что касается требования НАТО к своим членам повысить оборонные расходы до двух процентов национального ВВП, то "в целях правильного информирования черногорской общественности" министерство обороны сообщило, что "речь о средствах, которые будут вкладываться исключительно в черногорскую систему обороны, и этот уровень ассигнования для обороны мы планируем достичь к 2024 году".

Тем самым министерство обороны Черногории выступило с опровержением противника НАТО, оппозиционного депутата Милана Кнежевича, утверждающего, что министр обороны страны Предраг Бошкович неверно информирует общественность о затратах на участие в НАТО, и что членство в альянсе будет стоить Черногории на самом деле 70 миллионов евро ежегодно.

"Повторяю для граждан Черногории. Единственная реальная правда такова, что членство Черногории в НАТО стоит два процента ВВП, то есть именно 70 миллионов евро в год, и это бесспорно", — заявил Кнежевич.

По утверждению оппозиционного политика, эта статья расходов в бюджете "станет пятой после министерства образования, министерства финансов, министерства труда и социального обеспечения и МВД".

Черногория с населением около 620 тысяч человек является самой маленькой из республик бывшей Югославии. Доходная часть бюджета страны на 2017 год составляет 1,551 миллиарда евро, расходная - 1,785 миллиарда евро. Парламент Черногории 28 апреля ратифицировал необходимые документы для вступления в НАТО.