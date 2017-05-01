Путин уволил ряд генералов в силовых ведомствах

2017-05-01 19:29 | www.oxu.az | 3

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных чиновников и генералов в силовых ведомствах.

Как передает Oxu.Az, текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, от должности заместителя главы МЧС освобожден Владимир Артамонов. Кроме того, с поста замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС уволен генерал-майор Сергей Воронцов.

Перестановки произошли и в региональных органах власти. От должности первого заместителя руководителя управления Следственного комитета по Башкирии освобожден полковник Рим Габдуллин. Генерал-майор юстиции Алесей Евдокимов уволен с поста главы управления СКР по Ульяновской области.

Генерал-лейтенанта Григория Желудова сняли с поста начальника ГУ Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. Генерал-майор Сергей Кададов освобожден от должности директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

Кроме того, президент уволил заместителя начальника ГУ МВД по Иркутской области генерал-майора Олега Кнауса, а также главного инспектора МВД РФ генерал-майора Сергея Кулюкина. Генерал-майор полиции Виктор Кутылкин покинул пост заместителя начальника главного управления МВД по Кемеровской области.

C.Б.

