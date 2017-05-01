Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда на 2016 год

2017-05-01 19:40 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) на 2016 год.

Как передает Oxu.Az, cогласно распоряжению, в прошлом году доходы Нефтяного фонда составили 9 410 180 тысячи манатов, расходы - 9 022 059 тысячи манатов.

Доходная часть бюджета фонда исполнена на 205,5 процента, расходная часть - 84,6 процента.

В структуре доходов поступления от продажи прибыльной нефти и газа составили 8 320 045,7 тысячи манатов, поакровые платежи - 3 267 тысячи манатов, доходы от транзита нефти и газа по территории Азербайджана - 17 953,6 тысячи манатов.

Кроме того, поступления в виде бонусов в связи с подписанием или реализацией нефтяных контрактов за 2016 год составили 82,1 тысячи манатов, доходы от размещения и управления валютными активами фонда - 1 068 831,6 тысячи манатов.

В структуре расходов трансферты в госбюджет Азербайджана составили 7,615 миллиарда манатов.

Кроме этого, на финансирование мероприятий по улучшению социально-экономического положения беженцев и вынужденных переселенцев было направлено 89 994,9 тысячи манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы - 69 998,1 тысячи манатов, на проект создания железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс - 66 174,5 тысячи манатов, на финансирование Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 гг. - 31 606,7 тысячи манатов, на финансирование доли государства в проектах «Южного газового коридора» - 797 427,6 тысячи манатов, строительства нефтехимического комплекса Star - 331 776 тысячи манатов.

Расходы в связи с управлением фондом составили 20 081,2 тысячи манатов.

C.Б.

