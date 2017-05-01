В Афганистане террорист-смертник протаранил военный конвой иностранных сил

2017-05-01 19:37 | www.trend.az | 4

Террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил военный конвой иностранных сил в провинции Нангархар на востоке Афганистана, пострадавших нет, сообщил официальный представитель местных властей Ходжиани Аттаулла, передает ТАСС со ссылкой еа агентство Xinhuanet.

"Нападение произошло в населенном пункте Барекаб в районе Родат около 15:00 по местному времени, - отметил он. - Около дороги в момент взрыва отсутствовали мирные жители. Никто из членов конвоя не пострадал, так как они передвигались на бронированной военной технике".

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.