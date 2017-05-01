В Баку состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотое слово" (ФОТО)

2017-05-01 19:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Международном центре мугама в Баку состоялась торжественная церемония вручения литературной премии "Qızıl Kəlmə" ("Золотое слово"), сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, известные деятели науки, литературы, культуры и искусства. Вначале гости вечера посмотрели видеоролик о предыдущих церемониях вручения литературной премии "Qızıl Kəlmə".

Выступивший на открытии мероприятия министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что церемония вручения литературной премии "Qızıl Kəlmə" проходит в пятый раз.

Было подчеркнуто, что премия "Qızıl Kəlmə" была учреждена министерством культуры и туризма Азербайджана и впервые вручалась в 2009 году. Традиционно литературная премия вручается один раз в два года в преддверии дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

С каждым годом число представленных на конкурс произведений увеличивается. Прием работ на соискание пятой литературной премии "Qızıl Kəlmə" начался в ноябре 2016 года и завершился 10 апреля этого года. На конкурс по пяти номинациям было представлено 100 произведений.

Министр подчеркнул, что государство уделяет большое внимание вопросам культуры.

Далее состоялось награждение лауреатов премии. Перед каждым награждением демонстрировались видеоролики, рассказывающие о деятельности лауреатов.

Премии "Qızıl Kəlmə" удостоены:

Номинация "Проза"

Сона Велиева - книга "İşığa gedən yol"

Вагиф Насиб - роман "Sənsizlik, mənsizlik, onsuzluq"

Акрам Гафланоглу - книга "Talelər kəsişəndə"

Номинации "Поэзия"

Фируза Мамедли - книга "Seçilmiş əsərləri"

Вагиф Баятлы Одер - серия стихов "Hər iki dünyanın ən gözəli"

Номинация "Литературная критика и публицистические произведения"

Бясти Алибейли - книга "İkinci mətn"

Наргиз Джаббарлы - книга "Qurtuluşdan sonra. Yeni nəsil ədəbiyyatı"

Номинация "Художественный перевод"

Эйюб Гияс - роман Светланы Алексиевич "Müharibənin qadın olmayan üzü" (с русского языка)

Фарид Гусейн - произведение Орхана Камала "Nazim Hikmətlə 3 il yarım" (с турецкого языка)

Номинация "Художественные произведения для детей"

Захид Халил - книга "Ağ leyləklər""

Гяшям Наджафзаде - книга "Çiçəkli xalça"

В рамках премии награды "Şans" удостоены

Мирмехти Агаоглу - книга "Аlman malı"

Шахрияр Дель Герани - книга "Darıxmağın adı"

Победители премии выразили признательность за высокую оценку их деятельности.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)