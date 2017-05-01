Эмманюэль Макрон предостерег Евросоюз от Frexit

2017-05-01 19:39 | www.trend.az | 3

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации BBC высказал мнение, что Европейскому союзу необходимы реформы, иначе его могут ждать перспективы "Фрексита" (Frexit) - выхода Франции из состава ЕС, передает агентство "Интерфакс".

"Я выступаю с проевропейских позиций. В период нынешней избирательной кампании я постоянно выступаю в защиту европейской идеи и европейской политики, поскольку я верю в то, что это очень важно для народа Франции и для места нашей страны в условиях глобализации", - заявил он.

"Я полагаю, что на следующий день, как я получу мой мандат (в должности президента) начнется глубокое реформирование ЕС", - сказал он, назвав предательством тот факт, если бы он позволил функционировать Евросоюзу как прежде.

Макрон заявил, что не хочет, чтобы ЕС остался прежним, "поскольку в этом случае на следующий день мы получим "Фрексит", и у нас снова будет "Национальный фронт".

Проведение второго тура президентских выборов намечено во Франции на 7 мая. В нем примут участие кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.