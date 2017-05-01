«ASAN xidmət» возьмется за нелегальных рабочих

2017-05-01 20:00 | www.oxu.az | 4

«ASAN xidmət» вместе с соответствующими государственными органами проверит наличие трудовых договоров между работающими на стройках людьми и ведущими строительство компаниями.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил заместитель председателя Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев.

«В случае обнаружения фактов нелегального труда, то есть отсутствия трудовых договоров, будут приняты меры административного взыскания», - отметил он.

У.А.

