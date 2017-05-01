Состоялся телефонный разговор между Лавровым и Тиллерсоном

2017-05-01 20:22 | www.apa.az | 2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора согласовали беседу "на полях" министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе 10-11 мая.

Как передает АПА, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Рассматривались некоторые вопросы двусторонней сферы отношений. Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа "на полях" министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая. Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", - говорится в сообщении.