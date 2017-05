"Забуду": Замиг Гусейнов стал анимационным персонажем (ФОТО, ВИДЕО)

2017-05-01 20:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов представил анимационный клип на песню "Unudaram" ("Забуду"), сообщает Trend Life. Режиссеры видеоклипа – Фамиль Асадов и Джавид Абдулрахманов.

На презентации с участием представителей отечественных СМИ Замиг Гусейнов рассказал, что режиссеры клипа сами обратились к нему с предложением снять анимационный видеоролик.

"Предложив снять клип, Фамиль Асадов и Джавид Абдулрахманов попросили только несколько моих фотографий. А потом, примерно через месяц, сказали, что клип уже готов. Первые эмоции, которые у меня были после просмотра клипа, – это улыбка, надеюсь, и на зрителей он произведет положительный эффект", - сказал исполнитель.

По словам Замига Гусейнова, молодым талантливым творческим людям нужно оказывать поддержку.

"Да, может, кто-то скажет, что анимационный герой клипа не похож на меня. Но я считаю, что надо поддержать молодых режиссеров, тем более что эта работа требует скрупулезного подхода и внимания к деталям. И потом - анимационного клипа у меня еще не было, так что это новшество и для меня", - подчеркнул он.

Отметим, что песня "Unudaram" написана композитором Эмином Керими на слова МС Мурада.

(Автор: Джани Бабаева)