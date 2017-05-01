Комиссар ООН поддержал решение футболиста Мунтари не доигрывать матч из-за расизма

2017-05-01 20:36 | www.apa.az | 4

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн поддержал решение ганского полузащитника итальянской "Пескары" Салли Мунтари покинуть поле во время футбольного матча из-за расистских выкриков с трибун.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, на 89-й минуте гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с "Кальяри" (0:1) Мунтари пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который вслед за этим в знак протеста покинул поле.

Раад аль-Хусейн назвал Мунтари "вдохновителем для всех работников управления ООН по правам человека".