В России около 2,6 млн человек приняли участие в первомайских гуляниях

2017-05-01 20:25 | www.trend.az | 4

В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню трудящихся, приняли участие около 2,6 миллиона человек по стране, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"В 1300 городах и населённых пунктах России состоялось 2,4 тысячи праздничных мероприятий в День 1 мая. В них приняли участие около 2,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.

По данным МВД, для обеспечения правопорядка было задействовано порядка 56 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В охране общественного порядка также участвовали представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.

"При проведении уличных шествий и демонстраций существенных нарушений общественного порядка не допущено. Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность на концертах и народных гуляниях, которые проходят в крупных городах страны", - отметили в ведомстве.