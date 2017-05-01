Трамп прервал интервью сразу после вопроса об Обаме

2017-05-01 20:45 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп прервал интервью американскому телеканалу CBS сразу после вопроса об экс-президенте страны Бараке Обаме, передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналист спросил американского лидера о сообщении в твиттере, в котором Трамп назвал Обаму «плохим и больным парнем» за якобы прослушку Трамп-Тауэр — штаб-квартиры предвыборной кампании республиканца во время президентских выборов в США 2016 года.

«У меня есть свое мнение. У вас может быть ваше», — отреагировал президент на вопрос.

Журналист настоял на содержательном ответе, заявив, что мнение Трампа важно, так как он глава государства.

«Достаточно. Спасибо», — резюмировал американский лидер.

C.Б.

