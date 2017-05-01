Президент Ильхам Алиев: Реализованные по инициативе Азербайджана проекты уже давно приобрели международное значение

2017-05-01 21:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Реализованные по инициативе Азербайджана проекты уже давно приобрели международное значение, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во время открытия кампуса Бакинской высшей школы нефти в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку на встрече с преподавателями и студентами школы, а также представителями SOCAR.

"Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Мы отмечаем открытие городка Бакинской высшей школы нефти. Он отвечает самым высоким стандартам. Бакинская высшая школа нефти функционирует уже 6 лет. Ее деятельность очень успешна. За эти годы школа смогла уже занять достойное место на образовательном пространстве Азербайджана. Сегодня школа переезжает в новый городок, новое здание. Здесь созданы все условия для учебы, овладения знаниями, применяются самые современные технологии. Все здания очень красивые, построены со вкусом, здесь действуют самые современные лаборатории, сегодня мне представили их. Уровень образования здесь будет отвечать высочайшим стандартам. Рад, что и наши молодые специалисты, уже работающие в этой школе в качестве преподавателей, демонстрируют приверженность государству, Родине. В свое время мы по линии государства командировали их для обучения за рубежом в ведущие высшие учебные заведения мира. Они завершили учебу, стали хорошими специалистами, вернулись на Родину и сегодня делятся своими знаниями со студентами", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что создание этой школы и ее переезд в такой прекрасный городок еще раз показывают, что «черное золото» Азербайджана инвестировано в человеческий капитал.

"Я говорил об этом еще в 2003 году: нефть для нас не цель, а средство. За счет нефти мы должны усиливать, развивать нашу страну, вкладывать доходы от нефти в качестве инвестиций в человеческий капитал. Сегодня мы наглядно видим это. Успешная нефтяная политика Азербайджана сегодня оказала позитивное влияние, можно сказать, на все сферы жизни, в том числе образование. Именно благодаря этому сегодня функционируют новые учебные заведения, созданные в нашей стране за последние годы. Без инвестиций, материальных возможностей даже при желании было бы трудно выполнить эту работу. Мы очень рационально использовали доходы от нефти. Усилили нашу страну, создали новую инфраструктуру, благоустроились все города, Баку стал одним из красивейших городов мира. Во всех регионах успешно идет работа по благоустройству и созиданию. Сегодня экономика Азербайджана больше развивается за счет ненефтяного сектора. Если посмотреть на статистику последних лет, то можно увидеть, что сегодня основной движущей силой экономики Азербайджана является ненефтяная экономика", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что, в то же время, очень важную роль в жизни Азербайджана сегодня играет и будет играть в будущем нефтяной сектор.

"Реализованные по нашей инициативе проекты уже давно вышли за пределы страны и приобрели международное значение. Вот уже более 20 лет реализуется «Контракт века». Всех этих успехов нам удалось добиться благодаря «Контракту века». А сегодня успешно реализуется контракт XXI века – проект «Южный газовый коридор». Азербайджан играет лидирующую роль в реализации этого мегапроекта. Эта лидирующая роль нашла отражение и в резолюции проведенного в Баку уже в третий раз Консультативного совета Южного газового коридора. Все страны-участницы данного проекта, а также представительства Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании в принятой резолюции еще раз показывают и подтверждают лидирующую роль нашей страны. Это – большая честь и большая ответственность. Азербайджан показывает пример в решении энергетических вопросов не только внутри страны, сегодня мы играем особую роль и с точки зрения регионального и глобального сотрудничества. Реализуемый сегодня Южный газовый коридор является крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе, предусматривается вложение инвестиций на уровне 40 миллиардов долларов. Все работы идут по графику. Уверен, что в следующем году мы добьемся реализации важнейшей части данного проекта – проектов «Шахдениз-2» и TANAP. Надеюсь, что все остальные сегменты проекта также будут выполнены своевременно", - сказал Президент.

По словам главы государства, в этом и заключается динамика Азербайджана.

"Введенный в строй в 2006 году проект «Баку-Тбилиси-Джейхан» способствовал реализации впоследствии газовых проектов. Основу всей этой работы заложил в 1994 году великий лидер Гейдар Алиев. Подписание «Контракта века» - историческое событие. Я и Хошбахт муаллим хорошо помним, с каким трудом далось появление этого контракта. В то время великий лидер командировал нас, как представителей Нефтяной компании, в Хьюстон. Более месяца мы вели там переговоры, стараясь полностью защитить интересы Азербайджанского государства. Считаю, что это нам удалось. На напряженных переговорах, проходивших в некоторых случаях в очень сложных условиях, а порой приводивших к противостояниям, Азербайджан смог добиться больших успехов, благодаря чему сегодня 75 процентов прибыльной нефти остается в Азербайджане, несмотря на то, что все инвестиции «Контракта века» были вложены иностранными компаниями. Здесь нашли отражение и многие другие очень важные вопросы. В том числе должен особо отметить, что по нашему настоянию в условия контракта было включено, что число азербайджанских специалистов во всех этих контрактных работах будет постепенно увеличиваться, и сегодня мы видим это. Если в 1994 году численное соотношение наших специалистов составляло примерно 5-10 процентов, то сегодня оно достигло 90 процентов, и наши специалисты участвуют во всех самых трудных, сложных технологических процессах. Так что азербайджанский народ уже видит значение «Контракта века». Если бы в то время мы не подписали контракт, никто бы не стал вкладывать инвестиции в Азербайджан, мы не смогли бы создать гигантскую нефтяную инфраструктуру. Крупная нефтебуровая установка, к строительству которой мы недавно приступили, уже готова и в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию. Объем вложенных в нее инвестиций превышает 1 миллиард долларов. Все необходимые для нефтегазовых операций опорные блоки, верхние части платформ производятся в Азербайджане. К этим работам привлекаются десятки тысяч людей, которые получают высокую зарплату, демонстрируют профессионализм. Несколько лет назад по нашей инициативе в Баку был построен судостроительный завод. Почему? Не будь «Контракта века» нам не нужно было бы такое количество судов, а сегодня наш судостроительный завод выполняет заказы как для SOCAR, так и Каспийского пароходства. Уверен, что возможностями завода воспользуются и прикаспийские страны. То есть, подписание «Контракта века» привело в движение, можно сказать, всю нашу экономику. Местные фирмы подписали контракты, улучшили свое материальное положение. Подготовленные кадры уже работают в Азербайджане во всех отраслях, и мы сохраняем эту позитивную динамику", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что «Контракт века» и сегодня приносит пользу стране.

"Как вам известно, в настоящее время между SOCAR и партнерами идут переговоры о продлении срока контракта, и я положительно смотрю на это. Конечно, для продления срока контракта должны быть выполнены все наши условия. «Шахдениз-2» является сегодня одним из крупнейших газовых проектов мира. Уже несколько лет газ с месторождения «Шахдениз» поставляется на рынки мира и региона. А сегодня мы уже вплотную приблизились к реализации Южного газового коридора. Этот проект соединит Азербайджан с основными для нас внешними рынками, европейскими рынками. После этого Азербайджан десятилетиями будет обеспечивать свои экономические интересы от реализации Южного газового коридора", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодняшнее событие является логическим результатом отмеченной им динамики.

"Возвращаюсь к 2003 году. В то время я сказал, что мы должны превратить «черное золото» в человеческий капитал. Мы сделали это. Основным источником человеческого капитала является образование. В последние годы в Азербайджане было отремонтировано, построено более 3 тысяч школ. Уровень грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам. Более высокого результата быть не может. Учебный процесс в наших вузах совершенствуется. В свое время мы направляли нашу молодежь за рубеж. По моей инициативе тысячи молодых людей направлялись за рубеж по линии Государственного нефтяного фонда. Кроме того, SOCAR, также присоединившись к данному проекту, направляла молодежь в за рубеж. На эти цели мы затратили, возможно, сотни миллионов долларов. То есть это – средства, вложенные в человеческий капитал. Но затем я сказал, что данный процесс, конечно, должен продолжаться, в то же время, создавая в Азербайджане современные образовательные комплексы, мы должны постараться, чтобы молодежь оставалась здесь. Сегодня мы видим это. В этой школе учится и овладевает глубокими знаниями азербайджанская молодежь, однако я абсолютно уверен, что в ближайшем будущем сюда начнется большой приток студентов из-за рубежа. Потому что я не верю, что такие условия, которое созданы здесь, есть еще где-либо. Это место также носит большое символическое значение. 10 лет назад я поручил Государственной нефтяной компании очистить десятилетиями загрязнявшуюся территорию Бибиэйбата, землю вокруг вышек, осушить нефтяные запруды, создать здесь большие зоны озеленения, и они приступили к этой работе. Фото и видеокадры этих мест, конечно, в свое время публиковались в различных изданиях, журналах, газетах. Здесь даже был снят один из фильмов о знаменитом Джеймсе Бонде. Если вы посмотрите этот фильм, то увидите в каком виде здесь все было. Это была зона экологической катастрофы. А сегодня это один из самых благоустроенных уголков нашего города. Здесь было проведено озеленение, посажены деревья, одновременно продолжают работу и нефтяные вышки. Здесь были созданы такая замечательная школа нефти, спортивный городок, Дворец водных видов спорта, вот те здания построены для журналистов. Считаю, что и это – уникальная инициатива. Ни в одной другой стране государство не строит дома для журналистов. Журналисты, которые живут и будут жить в этих зданиях, являются представителями различных органов печати, и распределение квартир здесь проводилось по жеребьевке, то есть, полностью были обеспечены справедливость и объективность", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что благоустройство, очистка бибиэйбатской зоны экологической катастрофы еще раз показывают, что Азербайджан вкладывает капитал от «черного золота» в человеческий капитал.

"Вы, молодежь, наверное, не помните, но десять лет назад воздух в Баку был совершенно иным. Он загрязнялся, с одной стороны, нефтяными испарениями на этой территории, а с другой, - нефтяными отходами на территории нынешнего «Белого города». Загрязненные нефтью земли той территории также были очищены. Сегодня «Белый город» стал современным экологическим проектом. Балаханская свалка также являлась зоной бедствия. Ядовитый дым от сжигаемого там мусора окутывал наш город. Эта территория также была очищена. Затем - озеро Беюкшор. В годы Второй мировой войны это озеро использовалось в качестве открытого резервуара, от запаха нефти там невозможно было стоять. Сейчас на это озеро садятся птицы. Вот сегодняшний Азербайджан. Мы очищаем и будем очищать все загрязненные нефтью территории. Сегодня Баку – город парков, скверов, город чистого воздуха. То же самое можно сказать о Сумгайыте. Сегодня мне хочется отметить деятельность SOCAR. Она вкладывает крупные инвестиции как в проекты, реализуемые в стране вместе с иностранными партнерами, так и за рубежом. В Турции вкладываются инвестиции на сумму около 20 миллиардов долларов. Проекты, связанные с полимерами, азотными удобрениями, нефтеперерабатывающими заводами, приватизацией и пр. в Азербайджане, превратили SOCAR в энергетическую компанию мирового масштаба. Нефть и газ и впредь будут служить развитию нашей страны, а ненефтяной сектор – диверсифицировать экономику страны. Молодежь обеспечит наше успешное будущее. Таким образом, Азербайджанское государство будет жить, укрепляться, и наш народ, глядя на это с чувством гордости, с еще большим усердием будет вносить вклад в общее дело. Еще раз поздравляю вас с этим прекрасным событием и желаю вам успехов", - сказал Президент Ильхам Алиев.