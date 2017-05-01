Азербайджан один из фаворитов «Евровидения» – ВИДЕО

2017-05-01 21:19 | www.oxu.az | 4

На Евровидении после первых репетиций появились новые фавориты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti-ukr.com, на первое место они вырвались благодаря голосованию прессы, присутствующей на репетиции. Финны получили наибольшее количество баллов – 72.

На втором месте Азербайджан – 65, а на третьем – Португалия с 64 баллами. Главный фаворит первого полуфинала, шведский исполнитель Робин Бенгттсон, на четвертом, но у него всего 39 баллов.

Отметим, что Азербайджан на конкурсе представит Диана Гаджиева. Певица, выступающая под сценическим псевдонимом Dihaj, выйдет на сцену «Евровидения-2017» в первом полуфинале 9 мая под номером 8.

Интересно, что из 9 участников, репетировавших вчера свой номер, последнее место заняла Бельгия, не получившая ни одного балла.

Напомним, что, с точки зрения букмекеров, Бельгия должна занять пятое место, но такая расстановка была до начала репетиций.

С.Б.

