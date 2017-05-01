Twitter запустит круглосуточный новостной телеканал

2017-05-01 21:39 | www.oxu.az | 3

Twitter совместно с Bloomberg Media планирует создать сервис с круглосуточной трансляцией новостей. Выполнен проект будет в виде онлайн-телеканала на платформе соцсети.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Wall Street Journal.

Предполагается, что его запустят уже этой осенью. Телеканал, который пока не имеет названия, будет в реальном времени транслировать собственные новости из разных уголков мира, а также показывать проверенные ролики пользователей Twitter.

Исполнительный директор Bloomberg Media Джастин Смит (Justin Smith) отметил, что многие смотрят новости в прямом эфире по телевизору и сразу же комментируют происходящее в соцсети. Компании же хотят объединить эти действия.

«Мы в самом деле считаем, что сможем охватить аудиторию, которая не платит за телевидение и смотрит телевизор на ходу, и мы думаем, что Bloomberg — идеальный партнер для нас», — заявил финансовый директор Twitter Энтони Ното (Anthony Noto).

Представители Twitter и Bloomberg не стали раскрывать газете финансовую сторону соглашения. Однако отмечается, что Bloomberg полностью контролирует наполнение канала. Кроме того, на нем будет показываться реклама.

С.Б.

