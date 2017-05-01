На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

2017-05-01 21:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван на востоке Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает агентство Анадолу со ссылкой на сообщение Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Геваш, в 19:30 по местному времени. Очаг находился на глубине 13,6 километров.

Жертв и разрушений нет.

(Текст: Талех Агавердиев)