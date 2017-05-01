В Иране в ДТП погибли два туриста из Германии

2017-05-01 21:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В провинции Фарс на юге Ирана перевернулся туристический автобус, два туриста из Германии погибли, 17 человек получили ранения, заявил руководитель медицинской бригады скорой помощи провинции Мухаммед Реза Алиманеш, сообщает в понедельник ИРНА.

Алиманеш отметил, что Авария произошла в 17:27 по местному времени.

"Сразу после аварии на место происшествия был отправлен медицинский вертолет, чтобы помочь пострадавшим туристам", - сказал Алиманеш.

Алиманеш сказал, что один из немецких туристов был доставлен в больницу спасательным вертолетом.

Полиция сообщила, что авария произошла из-за большой скорости автобуса и скользкой дороги.