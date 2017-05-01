В Дортмунде поезд сошел с рельсов

2017-05-01 21:56 | www.trend.az | 2

Высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в городе Дортмунд, в районе главного железнодорожного вокзала, передает ТАСС со ссылкой на Twitter федеральной полиции Германии.

О погибших или пострадавших пока информации не поступало. Поезд следовал из Дюссельдорфа в Берлин. "Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов", - отметили в полиции.

Поезд ICE-945 следовал из Дюссельдорфа в Берлин. "Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов", - отметили в полиции. В спасательной операции задействован вертолет.

"Как только мы будем располагать подтвержденной информацией о возможных пострадавших, мы сообщим об этом", - сообщила федеральная полиция.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn подтвердил информацию о ЧП, отметив, что вокзал в Дортмунде в настоящее время закрыт. "Остановки в Дортмунде нет. Последствия пока сложно оценить", - сообщили в компании.