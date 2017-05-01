Белый дом: “Необходимых условий для встречи Трампа и Ким Чен Ына пока нет”

2017-05-01 22:31 | www.apa.az | 4

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться только при соблюдении "множества условий", сейчас это невозможно.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Множество условий должны быть соблюдены, в особенности касаемо поведения КНДР, - отметил он. - Эти условия сейчас не выполнены".

Спайсер прокомментировал слова Трампа о том, что тот готов лично встретиться с Ким Чен Ыном, если это будет целесообразно.