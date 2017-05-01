SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник

2017-05-01 22:36 | www.oxu.az | 3

Компания Илона Маска SpaceX по заказу разведывательного управления США вывела на орбиту космический аппарат под названием NROL-76.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, компания, таким образом, впервые в своей истории произвела военный пуск. Первая ступень ракеты после пуска успешно вернулась на Землю.

Пуск состоялся в 15:15 по бакинскому времени, спутник доставила на орбиту ракета-носитель Falcon 9.

В своем заявлении компания не указала, какой именно объект был выведен на орбиту, объяснив, что эта информация секретна.

Заказавшее пуск управление военной разведки является оператором спутников-шпионов.

SpaceX отрабатывает технологию, позволяющую многократно использовать первые ступени ракет-носителей, что в перспективе должно сильно удешевить полеты в космос.

Месяц назад компании впервые удалось осуществить космический запуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой ступенью, которая уже использовалась в одном из предыдущих пусков.

C.Б.

