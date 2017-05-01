В Ширване задержан водитель, сбивший пешехода - ОБНОВЛЕНО

2017-05-01 23:11 | www.apa.az | 3

Задержан водитель, сбивший пешехода и сбежавший с места преступления в городе Ширван.

Как передает Миль-Муганское бюро АПА, сегодня вечером неизвестный автомобиль сбил жителя города Ширван Амида Алиева (1984 г.р.), который был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

По горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении ДТП – водитель автомобиля “Toyota Prado” Халид Шахбазов (1997 г.р.)

По факту ведется расследование.

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22:17

В городе Ширван Гарачала произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Миль-Муганьское бюро АПА, неизвестный водитель сбил жителя города Алиева Амида (1984 г.р.). Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой доставлен в реанимационное отделение городской больницы Ширвана.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поимке виновника ДТП.