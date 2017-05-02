В Берлине произошли столкновения между полицией и демонстрантами

2017-05-02 00:34 | www.apa.az | 3

В центре Берлина произошли столкновения между полицией и леворадикальными группами, которые провели несанкционированную акцию в честь "революционного первого мая".

Как передает АПА, об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Акция, которая прошла в районах Кройцберг и Нойкельн, завершилась закидыванием полицейского оцепления бутылками и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ, есть задержанные.