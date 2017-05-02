Госдеп предупреждает об угрозе терактов в Европе в ближайшие четыре месяца

2017-05-02 00:27 | www.trend.az | 4

Госдепартамент США в понедельник опубликовал предупреждение для граждан страны об угрозе терактов в Европе в ближайшие четыре месяца, передает РИА Новости.

"Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает первого сентября 2017 года", — говорится в документе.

"Последние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Соединенном Королевстве (Великобритании – ред.) продемонстрировали, что "Исламское государство", "Аль-Каида" и связанные с ними (группировки) имеют возможность планировать и осуществлять террористические нападения в Европе", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также напоминают, что "симпатизирующие террористам" или "саморадикализованные экстремисты" могут совершить атаки без предупреждения или почти без предупреждения.