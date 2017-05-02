В Турции произошло еще одно землетрясение

2017-05-02 00:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван на востоке Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает агентство Анадолу со ссылкой на сообщение Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Геваш, в 21:09 по местному времени. Очаг находился на глубине 13,56 километров.

Жертв и разрушений нет.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.