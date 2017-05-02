Де Мистура примет участие в переговорах по Сирии в Астане

2017-05-02 01:34 | www.trend.az | 4

Офис спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры подтвердил его участие в международной встрече в Астане по Сирии 3-4 мая. Соответствующее заявление было распространено в Женеве, передает ТАСС.

"Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура присоединится к встрече высокого уровня в Астане 3-4 мая, - говорится в документе. Ввиду неотложности и важности деэскалации обстановки в Сирии и реализации мер по укреплению доверия он согласился принять участие во встрече в качестве наблюдателя по приглашению правительства Казахстана".

Как уточнили в офисе спецпосланника, де Мистура в Астане также намерен провести консультации со странами - гарантами перемирия (к ним относятся Россия, Турция и Иран). "Это будет особенно своевременно ввиду того, что он завершает сейчас планирование следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве", - отмечается в документе.