Мадуро объявил о созыве Конституционной ассамблеи Венесуэлы
2017-05-02 01:55 | www.apa.az | 4
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник объявил о созыве Конституционной ассамблеи.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на первомайской демонстрации в столице страны Каракасе.
"Я созываю гражданскую Конституционную ассамблею. Этот орган может реформировать государственный строй и вносить изменения в конституцию», сказал Мадуро добавив, что в ближайшие часы подпишет необходимый указ.
Оппозиция Венесуэлы считает созыв Конституционной ассамблеи государственным переворотом.