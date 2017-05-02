Мадуро объявил о созыве Конституционной ассамблеи Венесуэлы

2017-05-02 01:55 | www.apa.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник объявил о созыве Конституционной ассамблеи.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на первомайской демонстрации в столице страны Каракасе.

"Я созываю гражданскую Конституционную ассамблею. Этот орган может реформировать государственный строй и вносить изменения в конституцию», сказал Мадуро добавив, что в ближайшие часы подпишет необходимый указ.

Оппозиция Венесуэлы считает созыв Конституционной ассамблеи государственным переворотом.