Мадуро объявил о созыве учредительного собрания

2017-05-02 02:14 | www.trend.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания, передает РИА Новости.

"Во исполнение моих президентских полномочий как главы государства и согласно статье 347 конституции я созываю высшую учредительную власть, чтобы рабочий класс и народ созвали учредительное собрание", — заявил президент.

Согласно 347-й статье конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.