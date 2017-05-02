В результате атаки боевиков ИГ на лагерь талибов в Афганистане погибли 31 человек

2017-05-02 02:21 | www.trend.az | 4

Боевики террористической организации ИГ атаковали лагерь бойцов движения "Талибан" в районе Чапархар провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Анадолу.

Представитель администрации губернатора Нангархара Атаулла Хогъяни сообщил агентству "Анадолу", что в результате боя был убит 21 талиб и семь террористов ИГ.

Кроме того, погибли трое мирных граждан, пятеро получили ранение.

В результате столкновения, произошедшего четыре дня назад в районе Дерзаб северной провинции Джаузджан, были убиты 76 талибов и 15 террористов ИГ.