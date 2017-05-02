В Дортмунде с рельсов сошел поезд, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
2017-05-02 03:11 | www.apa.az | 4
В Дортмунде сошел с рельсов поезд ICE 945, следовавший из Дюссельдорфа в Берлин.
Как передает АПА со ссылкой на “Bild”, всего в нем было 152 пассажира. В результате аварии два человека получили легкие ранения и один из них доставлен в больницу.
С рельсов сошли три из семи вагонов.
В полиции сообщили, что пока не ясно, что стало причиной крушения. Ведется расследование.
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21:29
Высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в городе Дортмунд, в районе главного железнодорожного вокзала.
Как передает АПА, об этом сообщила в Twitter федеральная полиция Германии.
О погибших или пострадавших пока информации не поступало. Поезд следовал из Дюссельдорфа в Берлин. "Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов", отметили в полиции.