В результате нападения на патруль силовиков в Каире погибли трое полицейских (Обновлено)

2017-05-02 03:42 | www.trend.az | 4

03:42 (GMT+4) Не менее трех сотрудников полиции Египта погибли и пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в Каире, передает ТАСС со ссылкой на МВД Египта.

В числе убитых - двое офицеров и один солдат-срочник.

Атака была совершена за 15 минут до полуночи по местному времени. В настоящее время стражи правопорядка ведут поиски нападавших.

03:12 (GMT+4) По меньшей мере восемь сотрудников полиции Египта погибли в результате вооруженного нападения в Каире, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Sada El Balad.

По его данным, неизвестные атаковали патруль силовиков на северо-востоке города в районе Мадинат-Наср.

В числе убитых - шестеро офицеров и двое солдат-срочников.