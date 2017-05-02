В Колумбии разбился военный самолет, погибли 8 человек

2017-05-02 04:30 | www.apa.az | 4

В Колумбии восемь военнослужащих погибли при крушении армейского самолета.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, самолет разбился в районе департамента Кундинамарка.

По предварительным данным спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы.

Есть данные, что он мог врезаться в телекоммуникационную антенну.