Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным во вторник

2017-05-02 05:14 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп намерен провести во вторник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, следует из распространенного пресс-службой Белого дома графика президента, передает РИА Новости.

Разговор запланирован на 12.30 (20:30 GMT+4).

Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.